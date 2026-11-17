Die EU-Kommission hat ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr angehoben. In der aktuellen Herbstprognose wird davon ausgegangen, dass die Wirtschaft in der EU sowohl 2026 als auch 2027 um 1,4 Prozent wachsen wird, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit. Im Frühjahr hatte sie noch einen Zuwachs von 1,1 Prozent im laufenden Jahr erwartet, die Prognose für das kommende Jahr veränderte sie nicht.

Für die Eurozone geht die Kommission von einem Wachstum von 1,2 Prozent in den Jahren 2026 und 2027 aus (bisher 0,9 Prozent und 1,2 Prozent). Für Deutschland verdoppelte die Kommission die Wachstumsprognose für 2026 sogar von 0,6 Prozent auf 1,3 Prozent. 2027 soll die deutsche Wirtschaft dann um 1,0 Prozent wachsen.

Das Wachstum in den ersten drei Quartalen 2026 wurde laut EU-Kommission durch einen stabilen Konsum und einen starken Anstieg der Warenausfuhren angetrieben, was die Fertigungsaktivitäten begünstigte. Die Investitionen blieben hingegen leicht hinter den Erwartungen zurück. Steigende Lebenshaltungskosten belasteten weiterhin das reale verfügbare Einkommen der Haushalte, was das Wachstum des privaten Konsums auf 1,3 Prozent im Jahr 2026 und 1,1 Prozent im Jahr 2027 verlangsamte. Für 2028 wird erwartet, dass das Konsumwachstum mit nachlassender Inflation wieder auf 1,3 Prozent ansteigt.

Die Exporte erholten sich im ersten Halbjahr 2026 stark, angetrieben durch eine starke externe Nachfrage, insbesondere nach Zwischenprodukten für den globalen Aufbau von KI- und Elektrifizierungsinfrastrukturen. Das Wachstum der Warenausfuhren soll auch im nächsten Jahr ein wichtiger Treiber der Aktivität bleiben, da der globale Handel fest expandiert. Die Investitionstätigkeit soll über den Prognosehorizont hinweg gedämpft bleiben, wobei hohe Zinssätze den Wohnungsbau belasten, der sich erst allmählich erholen soll.

„Im Jahr 2026 entwickelt sich die europäische Wirtschaft besser als erwartet“, sagte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis. „Doch wir dürfen dies nicht als selbstverständlich ansehen und uns auch nicht allein mit der Widerstandsfähigkeit zufrieden geben. Wir müssen unsere öffentlichen Finanzen sichern, unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken und die Grundlagen für ein stärkeres langfristiges Wachstum schaffen.“ Ziel müsse es sein, die Widerstandsfähigkeit Europas in „echte wirtschaftliche Dynamik“ umzuwandeln.