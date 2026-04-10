FC Augsburg unter Druck – Heimspiel gegen gute Hoffenheimer

Nach dem 1:1 am vergangenen Wochenende in Hamburg steht der FC Augsburg am heutigen Abend vor einer wichtigen Aufgabe. Im heimischen Stadion empfängt die Mannschaft von Trainer Manuel Baum die TSG 1899 Hoffenheim.

Seit vier Spielen wartet der FCA auf einen Sieg, ein Dreier wäre daher dringend nötig, um etwas Luft im Tabellenmittelfeld zu schaffen.

Starker Gegner auswärts gefährlich

Mit Hoffenheim kommt allerdings ein besonders unangenehmer Gegner nach Augsburg. Die Kraichgauer zählen zu den stärksten Auswärtsteams der Liga und konnten bereits sieben Siege in der Fremde einfahren. Nur Topteams wie Bayern und Dortmund sind auswärts noch erfolgreicher.

Auch wenn die TSG zuletzt ebenfalls drei Spiele ohne Sieg blieb, ist Vorsicht geboten: Das Team von Trainer Christian Ilzer steht für ein schnelles, intensives Offensivspiel.

Ein wichtiger Faktor im Spiel der Hoffenheimer ist Torhüter Oliver Baumann. Der Nationalkeeper überzeugt regelmäßig mit starken Paraden und kann defensive Unsicherheiten seiner Mannschaft ausgleichen.

FCA braucht Punkte im Abstiegskampf

Während Hoffenheim in Richtung europäische Plätze schielt, kämpft der FCA weiterhin um den Klassenerhalt. Aktuell auf Rang zehn platziert, fehlen den Augsburgern noch wichtige Punkte, um nicht doch noch in den Abstiegskampf zu rutschen.

Ein Heimsieg gegen einen starken Gegner wäre daher ein wichtiges Signal, nicht nur für die Tabelle, sondern auch für das Selbstvertrauen der Mannschaft.