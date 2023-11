Festnahme nach Tod von Adam Johnson bei Eishockeyspiel – Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Totschlag

Es gibt einen Verdacht auf Totschlag im Fall des verstorbenen Spielers Adam Johnson, der während eines Eishockeyspiels in England ums Leben kam. Die Polizei in der Grafschaft South Yorkshire bestätigte dies. Am 28. Oktober erlitt Johnson tödliche Verletzungen während eines Spiels zwischen den Nottingham Panthers und den Sheffield Steelers. Der 29-jährige US-Amerikaner wurde bei einem Auswärtsspiel seines Teams in Sheffield von einer Schlittschuhkufe am Hals getroffen. „Unsere Ermittlungen begannen unmittelbar nach dieser Tragödie und wir haben ausführliche Untersuchungen durchgeführt, um die Ereignisse zu rekonstruieren, die zu Adams Tod unter diesen bisher nicht dagewesenen Umständen führten“, sagte ein Polizeisprecher laut Mitteilung.

BREAKING: Hockey player Matt Petgrave has reportedly been arrested for the death of Adam Johnson.

Johnson was killed after Petgrave's skate slashed his neck during a hockey match.

According to the Daily Express, police in England have "arrested a man" on suspicion of… pic.twitter.com/S8bUAk8VIE

