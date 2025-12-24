Newsletter
Mittwoch, Dezember 24, 2025
Augsburg Stadt
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Frohe Weihnachten und herzlichen Dank an unsere Leserinnen und Leser 🎄✨

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Liebe Leserinnen und Leser von Presse Augsburg,

zum Weihnachtsfest möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank für Ihr Interesse, Ihre Treue und dafür, dass Sie unsere Berichterstattung über Augsburg und die Region auch in diesem Jahr begleitet haben. Ihr Vertrauen und Ihre Rückmeldungen zeigen uns täglich, wie wichtig unabhängiger, regionaler Journalismus ist.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit voller Ruhe, Wärme und schöner Momente im Kreis Ihrer Liebsten. Mögen die Feiertage Ihnen Kraft, Zuversicht und Freude schenken — und das neue Jahr viele positive Erlebnisse bereithalten.

Wir freuen uns darauf, auch im kommenden Jahr für Sie da zu sein.

Ihr Team von Presse Augsburg

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

