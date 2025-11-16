Newsletter
1 Min.Lesezeit

FV Illertissen punktet im Regionalliga-Spitzenspiel bei den Kickers Würzburg

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Am Samstag traf der Tabellendritte Kickers Würzburg auf den Viertplatzierten FV Illertissen – vor über 2.000 Zuschauern endete das Spitzenspiel mit einem 1:1 (1:0). Beide Teams konnten damit ihre beeindruckenden Serien ausbauen: Die Würzburger sind nun zwölf Spiele ungeschlagen, die Illertisser zehn. Den späten Ausgleich erzielte Milos Cocic per Foulelfmeter in der letzten Spielminute.

Chancen auf beiden Seiten

Von Beginn an zeigte das Spiel hohe Intensität. In der 10. Minute rettete Illertissens Torhüter Malwin Zok glänzend gegen Würzburgs Kapitän Peter Kurzweg. Die beste Gelegenheit bis dahin vergab Daniel Gerstmayer, der in der 21. Minute allein auf das Tor zulief, jedoch zu lange zögerte. Überraschend gingen die Hausherren in der 38. Minute durch Tarsis Bonga nach einem abgewehrten Eckball in Führung. Kurz vor der Pause sah Tim Kraus nach seinem zweiten taktischen Foul die Ampelkarte, Illertissen durfte also in Überzahl in die zweite Hälfte starten.

FVI erkämpft sich den späten Ausgleich

Mit einem Mann mehr setzte der FVI Würzburg früh unter Druck, doch die Kickers verteidigten clever und ließen kaum Chancen zu. Die Illertisser fanden lange keinen Weg zum Tor, mussten zudem die Konter der Gastgeber im Blick behalten. Erst kurz vor Schluss wurde das Engagement belohnt: Yannick Glessing wurde im Strafraum gefoult, Milos Cocic verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1.

