FV Illertissen startet in englische Woche – Auftakt bei Bayern München II

Am Samstag um 14 Uhr beginnt für den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern eine intensive englische Woche. Den Auftakt macht das Auswärtsspiel bei der Zweiten Mannschaft des FC Bayern München, einem Team, das zu den stärksten der Liga zählt. Bereits am darauffolgenden Mittwoch wartet mit dem Zweitligisten FC Magdeburg das Spiel des Jahres, bevor die Illertisser am Sonntag, den 2. November, die SpVgg Hankofen-Hailing empfangen.

Junges Bayern-Team mit viel Potenzial

Die zweite Mannschaft des deutschen Meisters beeindruckt vor allem durch ihr Talent: Mit einem Altersdurchschnitt von 19,5 Jahren setzt Trainer Holger Seitz auf zahlreiche Nachwuchsspieler, darunter auch zwei 17-Jährige, die sogar in der Champions League eingesetzt wurden. Mit den erfahrenen Kräften Anton Heinz (27) und Benno Schmitz (30) verfügen die Bayern jedoch auch über Routiniers, die bereits in der ersten Liga gespielt haben. Trotz des Potenzials läuft die Saison bisher holprig: Nur zwei Siege aus den letzten acht Partien und Platz 11 in der Tabelle spiegeln noch nicht die eigentliche Stärke des Teams wider.

Illertissen will Serie ausbauen

Trainer Holger Bachthaler weiß um die Herausforderung:„Wir gehen erneut in eine englische Woche und haben mit dem FC Bayern II eine sehr interessante und schwierige Aufgabe vor uns. Bayern verfügt über eine sehr junge Mannschaft mit absoluten Toptalenten, von denen sicherlich der eine oder andere den Weg in den Profibereich gehen wird. Gegenüber dem Eichstätt-Spiel benötigen wir eine deutliche Leistungssteigerung. Gerade in der Defensive fehlt uns oft die letzte Konsequenz in der Boxverteidigung, was sich auch in der Anzahl der Gegentore widerspiegelt.“

Die Illertisser wollen sich von der Stärke des Gegners nicht einschüchtern lassen. In den vergangenen Jahren konnten sie bereits zwölf Punkte gegen die Jungprofis aus München sichern, gingen aber auch zehnmal als Verlierer vom Platz. Nach zuletzt sechs ungeschlagenen Spielen strebt das Team an, die Serie weiter auszubauen. Fast der gesamte Kader steht dafür zur Verfügung, lediglich Niklas Musch wird fehlen.

Die kommenden Tage werden für den FV Illertissen auf jeden Fall richtungsweisend: Ein erfolgreiches Wochenende kann die Serie verlängern und Selbstvertrauen für die weiteren Spiele der englischen Woche geben.