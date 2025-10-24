Newsletter
Freitag, Oktober 24, 2025
12.6 C
London
type here...
Subscribe
Bild: Osram Presse
Landkreis AugsburgWirtschaftNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Osram beendet Produktion in Schwabmünchen: 270 Arbeitsplätze fallen weg

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Im Osram-Werk Schwabmünchen gehen sprichwörtlich die Lichter aus: Der Standort soll bis Ende 2027 geschlossen werden. Diese Entscheidung wurde den Beschäftigten am Dienstag während einer Betriebsversammlung mitgeteilt. Von der Schließung sind rund 270 Mitarbeiter betroffen, etwa 60 von ihnen sollen an den Standort Regensburg wechseln können.

Der Betriebsrat und die IG Metall äußerten scharfe Kritik an der Entscheidung. Viele Mitarbeiter hätten sich in den vergangenen Jahren intensiv für neue Entwicklungen und Kosteneinsparungen engagiert. Nach Angaben der Unternehmensführung sei das Geschäft mit Materialien für herkömmliche Leuchtmittel jedoch stark eingebrochen und wirtschaftlich nicht mehr tragfähig.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Mittelfranken

Schreckschuss-Angriff in Erlangen: 60-Jähriger nach Vorfall am Europakanal festgenommen

0
ERLANGEN. Am Donnerstagvormittag, dem 23. Oktober 2025, ereignete sich...
Wirtschaft

Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen werden gesprengt

0
Am Samstag, 25. Oktober 2025, um 12 Uhr werden die beiden Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks Gundremmingen gesprengt. Verantwortlich für die Sprengung ist die Betreiberfirma RWE. Der Landkreis Günzburg übernimmt die Rolle der Unteren Sicherheitsbehörde und hat eine Allgemeinverfügung zum Absperrbereich erlassen.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburger Panther

Auch Ingolstadt kann den AEV nicht stoppen – Augsburger Panther mit sechstem Sieg in Serie

0
Die Augsburger Panther sind in der Deutschen Eishockey Liga aktuell offenbar kaum zu stoppen. Mit einem 4:2 im Derby gegen Ingolstadt holte der AEV den sechsten Erfolg in Serie. Torhüter Jones zeigte dabei eine herausragende Leistung.
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.

Neueste Artikel