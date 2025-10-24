Osram beendet Produktion in Schwabmünchen: 270 Arbeitsplätze fallen weg

Im Osram-Werk Schwabmünchen gehen sprichwörtlich die Lichter aus: Der Standort soll bis Ende 2027 geschlossen werden. Diese Entscheidung wurde den Beschäftigten am Dienstag während einer Betriebsversammlung mitgeteilt. Von der Schließung sind rund 270 Mitarbeiter betroffen, etwa 60 von ihnen sollen an den Standort Regensburg wechseln können.

Der Betriebsrat und die IG Metall äußerten scharfe Kritik an der Entscheidung. Viele Mitarbeiter hätten sich in den vergangenen Jahren intensiv für neue Entwicklungen und Kosteneinsparungen engagiert. Nach Angaben der Unternehmensführung sei das Geschäft mit Materialien für herkömmliche Leuchtmittel jedoch stark eingebrochen und wirtschaftlich nicht mehr tragfähig.