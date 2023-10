Gewinnspiel | Der „Geisterfahrer“ Silvano Tuiach mit neuem Programm: „Geht’s no!?“ + Special Guest Herr Braun

In seinem neuen Programm „Geht’s no!?“ geht Geisterfahrer Silvano Tuiach in Opposition zu all dem Irrsinn des Zeitgeschehens. Er beschäftigt sich mit den Blessuren des Älterwerdens, mit der Krise der Kirche, dem Gender-Wahnsinn und den Tücken der künstlichen Intelligenz.

Er befasst sich mit dem Thema „Toxische Männlichkeit – sind Männer heute noch notwendig?“ Ein weiteres Highlight: Special Guest – Herr Braun!

Und selbstverständlich gibt auch „Herr Ranzmayr“ seine Lebenserkenntnisse zum Besten.

Augsburg, Spectrum

1.11./3. und 31.12.23 /18.2.24

Königsbrunn 25.11.23



Friedberg 20.1.24

Bobingen 16.3.24

Gersthofen 5.4.24

