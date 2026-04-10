Grenzpolizei stoppt unterschlagenen Mercedes auf A3 bei Passau

PASSAU – Am Donnerstag, den 9. April 2026, stellten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau bei einer Kontrolle auf der BAB A3 einen unterschlagenen Mercedes sicher. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Kontrolle am Parkplatz Hammerbach

Gegen 14:45 Uhr kontrollierten Beamte der Schleierfahndung einen Mercedes am Parkplatz Hammerbach. Der Wagen war von einem 29-jährigen Fahrer aus Rumänien gesteuert. Mit ihm im Auto waren zwei weitere rumänische Staatsangehörige, im Alter von 31 und 27 Jahren. Nach eigenen Angaben befanden sich die Reisenden auf der Fahrt von der Schweiz nach Rumänien.

Unterschlagenes Leasingfahrzeug sichergestellt

Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass das Fahrzeug in der Schweiz als unterschlagen gemeldet war. Es handelt sich um ein Leasingfahrzeug mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Der Mercedes wurde sichergestellt, während die Insassen nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden.