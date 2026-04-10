Grenzpolizei stoppt unterschlagenen Mercedes auf A3 bei Passau
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Grenzpolizei stoppt unterschlagenen Mercedes auf A3 bei Passau

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

PASSAU – Am Donnerstag, den 9. April 2026, stellten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau bei einer Kontrolle auf der BAB A3 einen unterschlagenen Mercedes sicher. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Kontrolle am Parkplatz Hammerbach

Gegen 14:45 Uhr kontrollierten Beamte der Schleierfahndung einen Mercedes am Parkplatz Hammerbach. Der Wagen war von einem 29-jährigen Fahrer aus Rumänien gesteuert. Mit ihm im Auto waren zwei weitere rumänische Staatsangehörige, im Alter von 31 und 27 Jahren. Nach eigenen Angaben befanden sich die Reisenden auf der Fahrt von der Schweiz nach Rumänien.

Unterschlagenes Leasingfahrzeug sichergestellt

Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass das Fahrzeug in der Schweiz als unterschlagen gemeldet war. Es handelt sich um ein Leasingfahrzeug mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Der Mercedes wurde sichergestellt, während die Insassen nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Öffentlichkeitsfahndung nach 64-Jähriger aus Mering

0
Seit Samstagmorgen (11. April 2026) wird die 64-jährige Christa...
Freizeit

Wellemina Wellensittich sorgt für Aufsehen im Plärrer-Bierzelt

0
Augsburg – Ein eher ungewöhnlicher „Gast“ hat am Freitagabend...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Walkertshofen – Sieben Verletzte, Staatsstraße gesperrt

0
Walkertshofen (Landkreis Augsburg) – Am heutigen späten Nachmittag gegen...
Politik & Wirtschaft

Pipeline-Sabotage bedrohte Kraftstoffversorgung in Süddeutschland

0
Ein Anschlag auf die Stromversorgung der Transalpine Pipeline (TAL)...