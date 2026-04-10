39-jähriger aus Emskirchen vermisst – Polizei bittet um Hinweise

NEUSTADT AN DER AISCH – Seit Donnerstag, dem 1. April 2026, wird der 39-jährige Casian C. aus Emskirchen im Landkreis Neustadt an der Aisch vermisst. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, bei der Suche nach ihm zu helfen.

Polizei sucht Casian C. aus Emskirchen

Zuletzt wurde Casian C. vermutlich in Emskirchen gesehen, doch seither fehlt jede Spur von ihm. Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Polizei bisher keine Informationen zu seinem Aufenthaltsort gewinnen.

Personenbeschreibung des Vermissten

Casian C. ist etwa 160 cm groß und wiegt rund 70 kg. Leider liegen derzeit keine Informationen über seine Bekleidung vor.

Kontaktaufnahme und Hinweise

Sachdienliche Hinweise zum Standort von Casian C. können bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch unter der Telefonnummer 09161 8853 0, dem Polizeinotruf 110 oder jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.