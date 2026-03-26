Großeinsatz an Bahnunterführung in Augsburg: Rauchentwicklung an Güterzug vermutet

In der Schertlinstraße in Augsburg läuft derzeit ein größerer Einsatz von Feuerwehr und Polizei. An der dortigen Bahnunterführung wurde eine Rauchentwicklung an einem Güterzug gemeldet.

Nach ersten Informationen rückten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr von Haupt- und Südwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Göggingen mit insgesamt rund zwölf Fahrzeugen an. Die Einsatzfahrzeuge positionierten sich sowohl vor als auch hinter der Unterführung und stehen aktuell in Bereitschaft.

Neben der Feuerwehr sind auch mehrere Streifen der Landes- und Bundespolizei sowie der Rettungsdienst vor Ort. Die Lage ist derzeit noch unklar: Einsatzkräfte beraten sich aktuell und führen erste Erkundungsmaßnahmen durch. Vermutlich wird auf das Eintreffen eines Notfallmanagers der Bahn gewartet, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Die betroffene Bahnstrecke wurde nach ersten Angaben vorsorglich gesperrt. Für den Straßenverkehr kommt es rund um die Einsatzstelle zu leichten Behinderungen.

Weitere Details zur Ursache der Rauchentwicklung oder möglichen Schäden liegen derzeit noch nicht vor.