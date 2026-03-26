Polizeibericht Augsburg vom 26.03.2026

Hochzoll – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Am Mittwoch (25.03.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter in der Neuschwansteinstraße.

Der 15-jährige Geschädigte stellte den E-Scooter zwischen 07.50 Uhr und 12.15 Uhr vor der dortigen Schule ab. Als er zurückkehrte war dieser weg.

Es handelt sich um einen E-Scooter der Marke Streetbooster in den Farben schwarz/grün.

Die Polizei Augsburg Ost bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter oder den Verbleib des E-Scooters geben können, sich unter der Te. 0821/323-2310 zu melden.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 20.03.2026, 20.00 Uhr bis 25.03.2026, 12.00 Uhr wurde ein Pkw, der in der Neuburger Straße auf Höhe der Hausnummer 269 geparkt war, beschädigt.

Die 50-jährige Geschädigte parkte im Tatzeitraum ihren Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, befand sich ein Schaden an der linken Heckstoßstange. Der Verursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2310.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch (25.03.2026) konnten mehrere Polizeistreifen mutmaßliche Fahrraddiebe in der Gubener Straße auf frischer Tat festnehmen.

Gegen 19.45 Uhr teilte ein Anwohner der Gubener Straße der Polizei mit, dass sich vier Männer an den dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machen.

Beim Eintreffen der Polizeistreifen waren die vier Tatverdächtigen noch vor Ort. An zwei Fahrrädern waren die Schlösser bereits gewaltsam entfernt worden. Die vier Tatverdächtigen im Alter von 38 – 52 Jahren konnten keinen Eigentumsnachweis vorlegen und verstrickten sich wiederholt in Widersprüche. In einem Rucksack konnte eine Akku-Flex aufgefunden werden.

Die vier Tatverdächtigen wurden zur weiteren Sachbearbeitung auf die Dienststelle gebracht. Die beiden Fahrräder ohne Schloss wurden zur Verwahrung ebenfalls auf die Dienststelle gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades gegen die Tatverdächtigen.

Alle vier haben die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei kontrolliert E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag (26.03.2026) kontrollierte eine Polizeistreife einen E-Scooter-Fahrer, der auf der Rote-Torwall-Straße unterwegs war.

Gegen 03.00 Uhr befuhr der 35-Jährige auf seinem E-Scooter die Rote-Torwall-Straße. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle zeigte der Mann drogentypische Auffälligkeiten. Ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf THC.

Aus diesem Grund unterbanden die Polizeibeamten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Nach Beendigung aller Maßnahmen konnte der 35-Jährige seinen Heimweg zu Fuß antreten.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen den Mann.

Der 35-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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