Inklusives Wochenende: Kinder entdecken Augsburg mit allen Sinnen

Sechs Familien der Bundesvereinigung von Eltern blinder und sehbehinderter Kinder (BEBSK) haben vom 23. bis 25. Oktober in Augsburg drei Tage voller Musik, Entdeckungen und gemeinsamer Erlebnisse verbracht.

Organisiert wurde das Familienwochenende von Julia Dammert, Regionalvertreterin für Bayern Süd und Mitglied im Vorstand der BEBSK. Im Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) erhielten die Familien eine Führung durch die Welt der Textilherstellung. Besonders die großen Webmaschinen beeindruckten mit ihrem lauten, rhythmischen Rattern und Klappern.

In einem anschließenden Workshop bedruckten die Kinder eigene T-Shirts. So entstanden persönliche Erinnerungsstücke an das Wochenende.

Orgelklänge in St. Ulrich und Afra

Am Nachmittag besuchten die Familien die Basilika St. Ulrich und Afra. Bei einer Orgelführung mit Fräulein Tönchen und Peter Bader lernten die Kinder das Instrument näher kennen. Bader beeindruckte die Teilnehmer anschließend mit Improvisationen an der Orgel. Die mächtigen Klänge erfüllten den Kirchenraum und machten Musik auf besondere Weise erlebbar.

Feuer hautnah erleben

Am Sonntagvormittag ging es in die Feuerwehrerlebniswelt Augsburg. Dort erhielten die Familien anschauliche Informationen über Feuer, seine Gefahren und den Brandschutz. Besonders eindrucksvoll war für die Kinder die Möglichkeit, ein echtes Feuer zu erleben.

Gemeinschaft und Austausch

Neben den einzelnen Programmpunkten stand die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Die Kinder konnten Fragen stellen, ausprobieren und die verschiedenen Erlebnisse auf ihre eigene Weise aufnehmen. Für die Eltern bot das Wochenende Gelegenheit, sich mit anderen Familien über Erfahrungen aus dem Alltag auszutauschen, Kontakte zu vertiefen und neue zu knüpfen.

Finanziell ermöglicht wurde das Familienwochenende durch die Gemeinschaftsstiftung Mein Augsburg und die St. Vinzenz von Paul Stiftung Augsburg. Zum Abschluss reisten die sechs Familien mit neuen Eindrücken, schönen Begegnungen und ihren selbst bedruckten T-Shirts nach Hause.