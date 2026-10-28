Ehrenamtsfest in Reichertshausen: Workshops und Awards

Am Samstag, 7. November 2026, laden der Bayerische Jugendring (BJR) und die Bayernwerk AG zum öffentlichen Ehrenamtsfest „Energie fürs Ehrenamt“ in die Ilmtalhalle Reichertshausen im Landkreis Pfaffenhofen ein.

Von 14 bis 18 Uhr erwartet Jugendliche, Vereinsaktive, Familien und weitere Interessierte ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt und ohne Voranmeldung. Jugendverbände und Organisationen aus der Region bieten Mitmach-Aktionen an. Außerdem gibt es ein Glücksrad, eine Schminkstation und Musik von DJ „PutMeOn“. Für Essen und Getränke ist kostenlos gesorgt.

Auszeichnungen für Ehrenamtsprojekte

Höhepunkt des Bühnenprogramms ab 17 Uhr ist die Verleihung des „Energie fürs Miteinander“-Awards. Der BJR und die Bayernwerk AG zeichnen damit herausragende Ehrenamtsprojekte aus dem Landkreis Pfaffenhofen aus. Jedes ausgezeichnete Projekt erhält 1.000 Euro.

Zu den angekündigten Auszeichnenden gehören Gabi Schmidt, MdL und Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt, der Landtagsabgeordnete Karl Straub sowie Albert Zettl, Vorstand Markt und Personal der Bayernwerk AG. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalpolitik werden erwartet. Musikalisch begleitet die lokale Band „Midnight Poets Club“ das Programm.

Workshops zur Verlängerung der Juleica

Für Aktive in der Jugendarbeit beginnt das Angebot bereits um 10 Uhr. In vier Workshops geht es um psychische Gesundheit, Rollenbilder im Netz, Nachhaltigkeit und neue Wege ins Ehrenamt. Die Teilnahme wird für die Verlängerung der Jugendleiter-Card (Juleica) angerechnet.

Weitere Informationen und die Anmeldung zu den Workshops gibt es unter www.bjr.de/energie.