KETEK erhält 17,8 Millionen Euro für neue Reinraumhalle

Das Münchner Hightech-Unternehmen KETEK GmbH erhält im Rahmen des European Chips Act mehr als 17,8 Millionen Euro für den Ausbau seiner Produktionskapazitäten.

Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt übergab am 11. November 2026 Silvia Wallner und Dr. Reinhard Fojt aus der KETEK-Geschäftsführung den Förderbescheid. Die Förderung wird vom Bund zu 80 Prozent und vom Freistaat Bayern zu 20 Prozent getragen. Der bayerische Anteil beträgt 3,6 Millionen Euro.

Neues Produktions- und Bürogebäude mit Reinraumhalle

Mit den Fördermitteln soll ein neues Produktions- und Bürogebäude mit einer Reinraumhalle entstehen. Dadurch sollen die Produktionskapazitäten der hochspezialisierten Fertigung von Elektronik und Messtechnik deutlich erhöht werden. Die Fertigung stellt hohe Anforderungen an Luftreinheit und Erschütterungsschutz.

KETEK entwickelt und produziert Röntgen- und Strahlungsdetektoren, insbesondere Silizium-Drift-Detektoren. Diese kommen in zahlreichen industriellen Anwendungen zur Materialanalyse zum Einsatz.

Sensorik für die Qualitätskontrolle von Halbleitern

Gotthardt erklärte, das Projekt stärke einen wichtigen Teil der Chip-Wertschöpfungskette. Nur mit Sensorik auf dem neuesten Stand der Technik lasse sich die Qualität immer komplexerer Halbleitermaterialien zuverlässig kontrollieren.

Der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Frank Wetzel, betonte, technologische Souveränität hänge nicht allein von der Menge produzierter Chips ab. Entscheidend sei auch die Beherrschung der gesamten Wertschöpfungskette einschließlich der hochpräzisen Qualitätskontrolle.

Mit dem European Chips Act soll der europäische Anteil an der weltweiten Chipproduktion bis 2030 auf 20 Prozent steigen. Das im September 2023 in Kraft getretene Gesetzespaket soll außerdem die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten stärken.