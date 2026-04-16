Körperliche Auseinandersetzung am Treuchtlinger Bahnhof: Polizei sucht Zeugen für versuchten Raub und Widerstand

Am Mittwochnachmittag, dem 15. April 2026, kam es am Bahnhof Treuchtlingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof

Um 14:50 Uhr gerieten zwei 26-jährige Deutsche am Bahnhof in einen heftigen Streit, der sich auf die Bahnhofstraße verlagerte. Dabei versuchte einer der Männer, seinem Gegenüber den Rucksack zu entreißen.

Polizei greift ein

Aufmerksamen Passanten gelang es, die Kontrahenten zu trennen und die Polizei zu alarmieren. Der Tatverdächtige leistete Widerstand während der polizeilichen Kontrolle. Die Beamten konnten den alkoholisierten Mann überwältigen und festnehmen, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Ermittlungen wegen Raubversuchs

Beide Männer erlitten leichte Verletzungen, ebenso wurden Polizeibeamte bei dem Widerstand verletzt, blieben jedoch dienstfähig. Die Ansbacher Kriminalpolizei führt Ermittlungen wegen versuchten Raubes, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die Männer kannten sich, genaue Hintergründe bleiben Gegenstand der Untersuchungen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc