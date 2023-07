Auf der St2043 zwischen Bergheim und Neuburg an der Donau hat sich am Freitagnachmittag (28.07.2023) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer eines BMW i3 prallte mit seinem Wagen gegen den Baum.

Drei Ersthelfer holten den Mann aus dem Auto und retteten ihm so das Leben. Das E-Fahrzeug ging in Flammen auf und die Löscharbeiten forderten die Feuerwehr. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Autofahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt.