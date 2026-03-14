Küchenbrand in Nürnberger Seniorenstift: Vier Personen versorgt, Gebäude weiter bewohnbar

Ein Küchenbrand in einem Seniorenheim im Nürnberger Stadtteil St. Johannis führte am frühen Samstagmorgen (14.03.2026) zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Vier Personen mussten vor Ort medizinisch versorgt werden.

Ursache des Küchenbrandes geklärt

Das Feuer in der Küche des Seniorenwohnheims in der Johannisstraße wurde gegen 05:15 Uhr bemerkt. Ursache war offenbar auf dem Herd vergessenes Kochgut, das sich entzündete und den Brand auslöste. Die Einsatzkräfte evakuierten die im Gebäude befindlichen Personen und brachten sie ins Freie. Die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg stellte für den vorübergehenden Aufenthalt der Betroffenen einen Bus bereit.

Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Rauch

Aufgrund der Rauchentwicklung während des Brandes klagten drei Mitarbeiter und ein Bewohner des Hauses über gesundheitliche Beeinträchtigungen. Alle vier Personen wurden vor Ort ärztlich versorgt, ein Krankenhausaufenthalt war jedoch nicht notwendig.

Beschädigungen und Folgeschäden

Das Feuer verursachte am Inventar der Küche einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Dennoch bleibt der Seniorenstift trotz des Vorfalls weiter bewohnbar.