Kurdische Gemeinde gegen Besuch des syrischen Interimspräsidenten
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Kurdische Gemeinde gegen Besuch des syrischen Interimspräsidenten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Bundesvorsitzende der Kurdischen Gemeinde Deutschland (KGD), Ali Ertan Toprak, hat den bevorstehenden Besuch des kurdischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa in Berlin scharf kritisiert.

Syrer in Deutschland feiern den Sturz von Assad in Syrien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Al-Scharaa fehlt aus unserer Sicht jegliche demokratische Legitimation, zudem zählt er zu den schwersten Verbrechern des 21. Jahrhunderts“, sagte Toprak dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Freitagausgaben). „Wenn dieser Staatsbesuch stattfindet, erwarte ich von der Bundesregierung klare Bedingungen und eine unmissverständliche Haltung. Eine protokollarische Aufwertung darf es nicht geben.“

Der syrische Machthaber sei für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich, sagte er. Als früherer Anführer der islamistischen Terrororganisationen Al-Nusra-Front und Hayat Tahrir al-Sham trage er seiner Ansicht nach Mitverantwortung für Gewalt und Massaker gegen die Zivilbevölkerung in Syrien. Besonders betroffen seien Minderheiten wie Kurden, Jesiden, Alawiten, Drusen sowie Christen gewesen, sagte der KGD-Vorsitzende. Es gebe zudem zahlreiche Berichte über Gewalt und Verschleppung unter al-Scharaas Führung.

Bundeskanzler Merz müsse Menschenrechtsverletzungen klar benennen und konkrete Zusagen zum Schutz von Minderheiten einfordern, sagte Toprak. „Es darf keine politische Normalisierung ohne nachweisbare Verbesserungen der Menschenrechtslage, ohne Einführung demokratischer Strukturen und ohne Einbeziehung aller Volksgruppen bei der Machtverteilung geben.“ Eine finanzielle Hilfe müsse an diese Bedingungen geknüpft sein. „Alles andere wäre ein fatales Signal – sowohl gegenüber den Betroffenen in Syrien als auch gegenüber den Opfern dschihadistischer Gewalt im Westen.“

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Frontalzusammenstoß auf der B300: Fahrer unter Alkoholeinfluss verursacht schweren Unfall

0
Aichach – Am frühen Sonntagmorgen (29. März 2026) ist...
Überregionale Nachrichten

Ehepaar mit 10-jährigem Kind tot in Pommelsbrunn aufgefunden – Polizei geht von Tötungsdelikt aus

0
In Hohenstadt, einem Ortsteil von Pommelsbrunn bei Nürnberg, sind...
Landkreis Augsburg

Schwerer Motorradunfall bei Großaitingen: 16-jährige Fahranfängerin schwer verletzt

0
Großaitingen, 27. März 2026 – Am Freitagabend kam es...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.03.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region vonheute
Wirtschaft

Augsburgs Nahverkehr im Aufbruch: Neue Tramlink-Straßenbahnen starten

0
Augsburg treibt die Modernisierung seines Nahverkehrs voran: Die neuen Tramlink-Straßenbahnen von Stadler haben die Zulassung der Technischen Aufsichtsbehörde (TAB) erhalten und werden ab 13. April schrittweise in den Fahrgastbetrieb der Stadtwerke Augsburg (swa) eingeführt. Ab Mai folgt die zweite Bahn, bis Ende des Jahres sollen bis zu neun Tramlink-Fahrzeuge unterwegs sein.