Letzte Reise auf dem Hudson: Concorde kehrt in New Yorker Museum zurück

Eine Concorde der British Airways hat am Donnerstag ihre letzte Reise auf dem Hudson River in New York unternommen. Das Überschallflugzeug wurde 2003 außer Dienst gestellt und war seitdem das Hauptausstellungsstück des Intrepid Museums in Manhattan. Im August musste die Concorde für Restaurierungsarbeiten verlegt werden – nun ist der Jet wieder Teil der Ausstellung.