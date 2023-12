Manege frei für den 9. Augsburger Weihnachtscircus!

Anzeige | Augsburgs beliebter Weihnachtscircus steht wieder einmal mit einem internationalen Spitzen-Programm in den Startlöchern, mit einer festlichen Circus-Gala auf höchstem Niveau! Vom 22. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 wird die Tradition des „Augsburger Weihnachtscircus“ auch in diesem Jahr fortgesetzt. Tausende begeisterte Besucher(innen) in den vorherigen Produktionen sprechen für sich…

Erleben Sie eine fantastische, weihnachtliche Circus-Show mit außergewöhnlichen Artisten und originellen Tierdarbietungen mit internationalem Flair, gepaart mit niveauvollen Komikern. Zu den Highlights der neuen Show in diesem Jahr gehören THE LOZADAS auf Kolumbien mit verwegener Motorrad-Artistik in der „Globe of Death“ und spektakulären Stunts auf dem Hochseil in 12 Metern Höhe.

Ein Hauch der internationalen Revue-Szene und ungläubiges Staunen bringen die LAS VEGAS GIRLS mit ihrer großen Illusionsshow in die Manege. Und für das befreiende Lachen sorgt der beliebte STAR-CLOWN MANO in seinen heiteren Auftritten.Traditionelle Elemente und moderne Lichteffekte im modernen Chapiteau, mit komfortabler Sitzeinrichtung für 1.000 Besucher(innen) und optimalen Sichtverhältnissen machen diese Circusshow für Jung und Alt zu einem besonderen Erlebnis.

Eine vielfältige Gastronomie in gemütlicher, weihnachtlicher Atmosphäre mit einladenden Buden und vielen dekorierten Christbäumen im geräumigen beheizten Foyer-Zelt, laden ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn zum Verweilen ein.

Location: Gelände bei der „Rockfabrik“ (Kesselhaus), Riedingerstraße 26, 86153 Augsburg

Vorstellungen im gut geheizten Kuppelzelt vom Freitag 22. Dezember 2023 bis Sonntag 7. Januar 2024 täglich um 16.00 und 19.30 Uhr.

ACHTUNG: Heiligabend (24.12.) keine Vorstellungen.

Am Montag 1. Januar nur um 16.00 Uhr; am Sonntag 7. Januar nur um 14.00 Uhr.

Eintrittspreise

RANG Erwachsene 20,00 € Kinder/Jugendliche 15,00 € SPERRSITZ Erwachsene 25,00 € Kinder/Jugendliche 20,00 € FRONT-SPERRSITZ Erwachsene 30,00 € Kinder/Jugendliche 25,00 € LOGE Erwachsene 35,00 € Kinder/Jugendliche 30,00 € Kinder unter 2 Jahren sind frei. VIP-LOGE 1. Reihe pro Person 40,00 €

Telefonische Kartenbestellungen: Ticket-Hotline 0163 – 34 88 155

Vorverkauf: EVENTIM