Bei einer schweren Kollision ist am Dienstag (19.03.2024) der 78-jährige Fahrer eines Toyotas aus Winkelhaid kommend in Fahrtrichtung Feucht verstorben. Das Fahrzeug geriet aus bislang ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr, wo es mit einem Lastkraftwagen kollidierte. Der Fahrer wurde eingeklemmt und erlag noch im zerstörten Autowrack seinen Verletzungen.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle zunächst ab und konnte anschließend den Körper bergen. Der 41-jährige Fahrer des Lastwagens erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr auf der Staatsstraße 2239 im Landkreis Nürnberger Land war für die Zeit des Einsatzes unterbrochen.

Sowohl ein Unfallsachverständiger als auch eine Feuerwehrdrohne unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme. Die Polizeiinspektion Altdorf bei Nürnberg bittet dennoch um Zeugenhinweise: Um den Unfallhergang genau rekonstruieren zu können, bitten die Beamten Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09187 – 95000 zu melden.