Neue Internetseite zu touristischen Angeboten und Freizeittipps im Augsburger Land vorgestellt

Das Augsburger Land hat viel zu bieten, auch im Bereich Freizeitgestaltung und Naherholung.

„Unsere Heimat ist reich an Geschichte, landschaftlich vielfältig, beherbergt eine erlebenswerte Natur und bunte Kulturszene. Ganz egal ob Tagesausflug oder Familienurlaub – bei uns gibt es viel zu unternehmen und zu entdecken“, erklärt Landrat Martin Sailer. Für einen unkomplizierten, umfassenden Überblick über Freizeitaktivitäten, aktuelle Veranstaltungen und Ausflugsziele hat der Fachbereich Wirtschaft und Tourismus im Landratsamt nun eine separate Internetseite gestaltet, die ab sofort unter www.augsburger-land.de erreichbar ist.

„Die Seite beinhaltet unter anderem eine interaktive Übersichtskarte mit Sehenswürdigkeiten, Wanderwegen, Museen, Seen und Bäder, Fahrradtouren und anderen Aktivitäten, die laufend ergänzt wird“, erläuterte Beatrix Böck, Wirtschaftsförderin des Landkreises, bei der öffentlichen Präsentation des neuen Internetangebots. Als praktisches Detail werden unter der Übersichtskarte und den Wander- und Radtouren die aktuellen Wetterdaten angezeigt, was die Planung zusätzlich erleichtert. Über einen weiteren Link gelangen Nutzerinnen und Nutzer direkt auf das Buchungsportal der Regio Augsburg Tourismus, auf dem passende Übernachtungsmöglichkeiten oder Ferienwohnungen gefunden und gebucht werden können. „Mit unserem Veranstaltungskalender, für den Nutzerinnen und Nutzer auch eigene öffentliche Veranstaltungen melden können, bieten wir zudem einen stets aktuellen Überblick mit vielfältigen Erlebnissen an“, so Böck. Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge des neuen Angebots nimmt der Fachbereich per E-Mail unter tourismus@LRA-a.bayern.de entgegen.