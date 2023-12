Neue Standorte und 5G-Ausbau – Telekom erweitert Handynetzabdeckung im Landkreis Augsburg

Die Handynetzabdeckung im Landkreis Augsburg ist nun besser. Die Telekom hat in den vergangenen zwei Monaten einen neuen Standort gebaut und vier mit 5G erweitert. Dank des Ausbaus gibt es nun eine bessere Abdeckung in der Fläche und mehr Bandbreite insgesamt. Auch der Empfang in Gebäuden hat sich verbessert.

Die Standorte befinden sich in folgenden Gemeinden: Augsburg (2), Allmannshofen, Kutzenhausen und Langweid. Die Standorte in Augsburg, Kutzenhausen und Langweid dienen auch zur Versorgung entlang der Bahnstrecken Nürnberg-Augsburg und München-Ulm. Aus diesem Grund wird der Mobilfunkausbau schneller vorangetrieben.

Laut dem Unternehmenssprecher der Deutschen Telekom, Dr. Markus Jodl, nimmt der Bedarf an Bandbreite stetig zu – etwa 30 Prozent pro Jahr.

Die Telekom betreibt momentan 224 Standorte im Landkreis Augsburg und die Haushaltsabdeckung beträgt nahezu 100 Prozent. Bis 2025 sind 28 zusätzliche Standorte geplant. Außerdem sollen an 110 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G realisiert werden.