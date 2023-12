Senior wird bei Brand in Landsberger Altenheim schwer verletzt

In der vergangenen Nacht gab es gegen 3:50 Uhr einen Brand in einem Altenheim in der Spöttinger Straße in Landsberg.



Die Feuerwehr kam an und fand das Feuer in einem Zimmer, wo ein 79-Jähriger lebte. Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Der Brand wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Wegen des starken Rauchs mussten die übrigen Bewohner des Heims ihre Zimmer verlassen und wurden vorübergehend in einem anderen Gebäude untergebracht, wo sie untersucht und betreut wurden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.