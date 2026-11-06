Niederbayerns Polizei findet keine Verstöße bei Artenschutzkontrollen

Bei verstärkten Artenschutzkontrollen im Juni und Oktober hat die niederbayerische Polizei keine Verstöße gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen festgestellt.

Die Schwerpunktmaßnahmen fanden im Rahmen des länderübergreifenden EU-LIFE-Projekts „wildLIFEcrime“ statt. Ziel war es, mögliche Verstöße frühzeitig zu erkennen, die illegale Verfolgung geschützter Tierarten zu verhindern und das Bewusstsein für den Schutz der heimischen Tierwelt zu stärken.

Streifen mit Diensthunden in gefährdeten Bereichen

Die Zentralen Einsatzdienste des Polizeipräsidiums Niederbayern führten die verstärkten Artenschutzstreifen in ganz Niederbayern durch. Kontrolliert wurden unter anderem Waldgebiete, Wiesenflächen sowie Spazier- und Wanderwege. Auch Bereiche, in denen geschützte Tierarten besonders gefährdet sein können oder in der Vergangenheit verdächtige Feststellungen gemacht worden waren, standen im Fokus. Dabei kamen gezielt Diensthunde zum Einsatz.

Während der beiden Schwerpunktmonate leisteten die Einsatzkräfte zahlreiche Einsatzstunden bei Streifengängen in der Natur. Verstöße gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen wurden dabei nicht festgestellt.

Polizei informiert Spaziergänger und Hundehalter

Neben den Kontrollen setzte die Polizei auf Prävention. Einsatzkräfte suchten das Gespräch mit Spaziergängern und Hundehaltern, informierten über die Bedeutung des Tier- und Artenschutzes und verteilten Flyer mit wichtigen Hinweisen.

Für den Schutz gefährdeter Tierarten ist die Polizei auch auf die Aufmerksamkeit der Bevölkerung angewiesen. Verdächtige Personen oder Handlungen im Zusammenhang mit geschützten Tieren sollten umgehend der Polizei gemeldet werden. Der Schutz gefährdeter Tierarten bleibt auch über die beiden Schwerpunktmonate hinaus Bestandteil der polizeilichen Arbeit.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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