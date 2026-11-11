Nürnberg: 65-Jährige bei Busunfall schwerst verletzt

Eine 65-jährige Fußgängerin ist am Mittwochmorgen (11. November 2026) in der Nürnberger Innenstadt bei einem Zusammenstoß mit einem Bus schwerst verletzt worden. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Gegen 6:30 Uhr fuhr ein Bus auf der Gleißbühlstraße in Richtung Wöhrder Wiese. An der Kreuzung zur Marienstraße bog der Bus nach rechts ab. Zur gleichen Zeit überquerte die 65-Jährige die Marienstraße ebenfalls in Richtung Wöhrder Wiese. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam es dabei zum Zusammenstoß.

Die Frau geriet mutmaßlich unter den Bus und musste noch vor Ort reanimiert werden. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-jährige Busfahrer blieb körperlich unverletzt.

Gutachter unterstützt Unfallaufnahme

Streifen der Verkehrspolizei Nürnberg nehmen den Unfall vor Ort auf und werden dabei von einem Gutachter unterstützt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bitten die Beamten Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0911 6583-1530.

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