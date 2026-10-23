Verbraucherwarnungen & Rückrufe

Ochratoxin A: TK Maxx ruft Bialetti-Kaffee zurück

Ochratoxin A: TK Maxx ruft Bialetti-Kaffee zurück
Presse Augsburg
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TK Maxx ruft gemahlenen Kaffee mit Karamellgeschmack von Bialetti zurück. Betroffen sind 250-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29.05.2027 und der Chargenkennzeichnung LC5 BD149T.

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Bei Tests wurde festgestellt, dass der Gehalt an Ochratoxin A den zulässigen Grenzwert überschreitet. Ochratoxin A ist eine natürlich vorkommende Substanz, die von bestimmten Schimmelpilzen gebildet wird und beim Verzehr schädlich sein kann.

Betroffen ist der „Gemahlene Kaffee mit Karamellgeschmack“ mit dem EAN-Code 8006363076203. Das Produkt wurde in TK-Maxx-Filialen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen verkauft.

Kaffee nicht weiter verwenden

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten den betroffenen Kaffee ab sofort nicht mehr verwenden und ihn in einen TK-Maxx-Store zurückbringen.

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Für Fragen nennt das Unternehmen den Kundenservice unter 0211 88 223 267 sowie die E-Mail-Adresse kundenservice@tkmaxx.de.

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