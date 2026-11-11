Pawlik: Integration darf nicht "kaputtgespart" werden

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Natalie Pawlik (SPD), sieht klare Fortschritte in ihrem Aufgabenbereich. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten 15. Integrationsbericht gelingt die Integration in vielen Bereichen heute besser als je zuvor.

Der Bericht, der vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) erstellt wurde, zeigt, dass fast die Hälfte der Nachkommen von Eingewanderten eine höhere Bildung erreicht als ihre Eltern. Dennoch bestehen weiterhin auch Ungleichheiten und rechtliche Hürden, die laut Pawlik den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedrohen.

„Wenn wir Integration einfordern, müssen wir sie auch ermöglichen: durch gute Bildung, Sprachförderung und den Zugang zu Arbeit“, sagte die SPD-Politikerin. Integration dürfe nicht „kaputtgespart“ werden. „Statt die Voraussetzungen zu schwächen, müssen wir die Strukturen verlässlich stärken und weiterentwickeln. Denn gelingende Integration ist eine Zukunftsfrage für unser ganzes Land.“

Der Bericht verdeutlicht auch, dass Deutschland ein heterogenes Einwanderungsland ist. 21,8 Millionen Menschen hatten 2025 eine Einwanderungsgeschichte, was 26,3 Prozent der Bevölkerung entspricht. Trotz der Erfolge in Bildung und Arbeitsmarktintegration bestehen weiterhin gravierende Ungleichheiten, insbesondere bei der Arbeitsmarktintegration von eingewanderten Frauen. Auch die Zahl der hasskriminellen Gewalttaten stieg in den letzten Jahren erheblich an.

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