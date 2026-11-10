Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung am Plärrer

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Nürnberger U-Bahnhof Plärrer sucht die Polizei die beteiligte Frau, zwei einschreitende Männer und weitere Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend (05.11.2026) gegen 17:55 Uhr am Bahnsteig der U3 in Richtung Großreuth. Ein 54-jähriger Mann hielt sich dort auf, als eine bislang unbekannte Frau seiner Einschätzung nach auffällig nahe an ihn herantrat. Er vermutete, dass sie ihn bestehlen wollte oder bereits bestohlen hatte. Der vermutete Diebstahl bestätigte sich später nicht.

Der 54-Jährige hielt die Frau fest, woraufhin sie um Hilfe rief. Zwei bis dahin unbeteiligte Männer griffen ein und brachten den Mann zu Boden. Zumindest einer der beiden schlug anschließend auf ihn ein. Danach entfernten sich die Frau und die beiden Männer. Der 54-Jährige erstattete Anzeige.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt zum genauen Ablauf. Gesucht wird insbesondere die Frau mit schulterlangen blauen Haaren, schwarzem Mantel und kräftiger Statur. Zu den beiden Männern liegt keine weitere Beschreibung vor. Zeugen sowie die drei gesuchten Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.

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