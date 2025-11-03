Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.11.2025

Göggingen – Polizei verhütet Fahrten unter Drogeneinfluss

Am Sonntag (02.11.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass eine 23-Jährige und ein 27-Jähriger unter Drogeneinfluss in der Gögginger Straße mit ihren Fahrrädern fuhren.

Eine Streife kontrollierte die beiden gegen 15.20 Uhr, die zu diesem Zeitpunkt ihre Fahrräder schoben. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der 23-Jährigen und dem 27-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Strafrechtliche Konsequenzen erwarten sie nicht.

Bärenkeller – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag (02.11.2025) verursachte ein 25-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall in der Weldener Straße.

Gegen 06.20 Uhr beobachtete ein Passant, wie der 25-Jährige mit seinem Auto gegen einen geparkten Anhänger fuhr. Anschließend flüchtete der 25-Jährige. Anschließend wurde die Polizei informiert und stoppte den Mann wenig später.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten stellten vor Ort den Führerschein sicher und beschlagnahmten das Auto des 25-Jährigen. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Der 25-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Raubüberfall fest

In der Berichterstattung vom 27.10.2025 berichteten wir wie folgt:

Innenstadt – Am heutigen Montag (27.10.2025) ereignete sich ein Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Ulmer Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Stand betrag ein bislang Unbekannter gegen 9.20 Uhr das Juweliergeschäft und bedrohte den Angestellten mit einem Messer. Er forderte dabei die Herausgabe von Wertgegenständen. Schließlich flüchtete der Täter mit Beute im Wert von etwa 2.500 Euro in Richtung Branderviertel. Verletzt wurde niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang zu keiner Festnahme.

Beschreibung des Täters:

Augenscheinlich jüngerer Mann, 170cm groß, sehr hager, schwarz gekleidet mit Sturmhaube, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose, sprach gebrochen Deutsch

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zu Tat und Täter aufgenommen und bittet unter Tel. 0821/323-3821 um Zeugenhinweise.

Ab hier neu:

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen identifizierten die Polizeibeamten einen 16-Jährigen als Tatverdächtigen. Am vergangenen Samstag (01.11.2025) nahmen Einsatzkräfte diesen in den frühen Morgenstunden fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde gegen den 16-Jährigen Haftbefehl wegen schweren Raubes beantragt und erlassen, der am Samstag (01.11.2025) vollzogen werden konnte. Der Tatverdächtige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der 16-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Alle weiteren Details sind Teil der aktuell laufenden Ermittlungen.