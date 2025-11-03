Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.11.2025

Göggingen – Polizei verhütet Fahrten unter Drogeneinfluss
Am Sonntag (02.11.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass eine 23-Jährige und ein 27-Jähriger unter Drogeneinfluss in der Gögginger Straße mit ihren Fahrrädern fuhren.
Eine Streife kontrollierte die beiden gegen 15.20 Uhr, die zu diesem Zeitpunkt ihre Fahrräder schoben. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der 23-Jährigen und dem 27-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Strafrechtliche Konsequenzen erwarten sie nicht.
Bärenkeller – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Am Sonntag (02.11.2025) verursachte ein 25-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall in der Weldener Straße.
Gegen 06.20 Uhr beobachtete ein Passant, wie der 25-Jährige mit seinem Auto gegen einen geparkten Anhänger fuhr. Anschließend flüchtete der 25-Jährige. Anschließend wurde die Polizei informiert und stoppte den Mann wenig später.
Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten stellten vor Ort den Führerschein sicher und beschlagnahmten das Auto des 25-Jährigen. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Der 25-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Raubüberfall fest
In der Berichterstattung vom 27.10.2025 berichteten wir wie folgt:
Innenstadt – Am heutigen Montag (27.10.2025) ereignete sich ein Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Ulmer Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Nach derzeitigem Stand betrag ein bislang Unbekannter gegen 9.20 Uhr das Juweliergeschäft und bedrohte den Angestellten mit einem Messer. Er forderte dabei die Herausgabe von Wertgegenständen. Schließlich flüchtete der Täter mit Beute im Wert von etwa 2.500 Euro in Richtung Branderviertel. Verletzt wurde niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang zu keiner Festnahme.
Beschreibung des Täters:
Augenscheinlich jüngerer Mann, 170cm groß, sehr hager, schwarz gekleidet mit Sturmhaube, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose, sprach gebrochen Deutsch
Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zu Tat und Täter aufgenommen und bittet unter Tel. 0821/323-3821 um Zeugenhinweise.
Ab hier neu:
Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen identifizierten die Polizeibeamten einen 16-Jährigen als Tatverdächtigen. Am vergangenen Samstag (01.11.2025) nahmen Einsatzkräfte diesen in den frühen Morgenstunden fest.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde gegen den 16-Jährigen Haftbefehl wegen schweren Raubes beantragt und erlassen, der am Samstag (01.11.2025) vollzogen werden konnte. Der Tatverdächtige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der 16-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Alle weiteren Details sind Teil der aktuell laufenden Ermittlungen.
REGION
Finningen – Polizei ermittelt nach Einbruch
Im Zeitraum von Sonntag (02.11.2025), 15.00 Uhr, bis Montag (03.11.2025), 05.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einer Werkstatt in der Ziegeleistraße. Der oder die Täter entwendeten mehrere Bauteile und Maschinen.
Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Einbruchs. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegengenommen.
Dillingen – Polizei ermittelt zur Brandursache
Am vergangenen Samstag (01.11.2025) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Alberthalstraße.
Gegen 17.50 Uhr wurde der Brand im Keller des Mehrfamilienhauses über den Notruf mitgeteilt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
Friedberg – Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch
Am gestrigen Sonntag (02.11.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Am Bierweg.
Im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 18.40 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu der Wohnung. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich sowie ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegengenommen.
Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:
- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.
- Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
- Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.
- Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
- Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.
- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.
- Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.
Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.
