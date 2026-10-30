Rosenaustraße: Freigabe für Autos im Dezember rückt näher

Der Straßenbau in der Augsburger Rosenaustraße ist weit fortgeschritten. Beide Straßenseiten sind für die abschließende Asphaltschicht vorbereitet. Im Dezember soll die Straße vorläufig wieder für den Autoverkehr freigegeben werden.

Im Abschnitt zwischen dem Sebastian-Buchegger-Platz und der Pferseer Straße wurden in den vergangenen Monaten unter anderem Bordsteine gesetzt, Schächte angepasst und die Tragschichten der Fahrbahn hergestellt. In den neuen Gehwegen verlegten die Stadtwerke Augsburg Leitungen für Strom, Telekommunikation, Gas und Wasser einschließlich der Hausanschlüsse. Außerdem entstehen Parkflächen mit Grüninseln. Die Bäume sollen im kommenden Jahr gepflanzt werden.

Letzte Arbeiten an der Fahrbahn

Die abschließende Asphaltschicht soll ab Ende November aufgebracht werden. Anschließend folgen unter anderem Ampelanlagen, Fahrbahnmarkierungen und die Beschilderung.

Die Schlettererkreuzung und der nördliche Bereich der Rosenaustraße sind nach den Sommerferien wieder für den Verkehr freigegeben worden. Dort wurden der Kreuzungsbereich mit neuen Ampeln sowie Fuß- und Radübergängen umgestaltet und die Fahrbahn erneuert.

Gleisbau in der Rosenaustraße abgeschlossen

Der Gleisbau in der Rosenaustraße ist abgeschlossen. Auf rund 190 Metern verlegten die Stadtwerke Augsburg zwischen dem Vorplatz West am Augsburger Hauptbahnhof und der Kreuzung mit der Pferseer Straße neue Gleise.

Im kommenden Jahr folgt der Anschluss an die Gleise des Straßenbahntunnels unter dem Hauptbahnhof sowie an das bestehende Straßenbahnnetz in der Pferseer Straße bis zur Luitpoldbrücke. Dafür müssen die Gleise zwischen der Kreuzung Rosenaustraße und der Luitpoldbrücke neu verlegt werden.

Die Pferseer Straße wird in diesem Bereich nach den Osterferien 2027 für mehrere Monate gesperrt. Eine ausführliche Baustellen- und Anwohnerinformation soll ab Jahresbeginn folgen.