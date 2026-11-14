Schulz verteidigt Klingbeil gegen SPD-Kritik

Der frühere SPD-Vorsitzende Martin Schulz verteidigt Vizekanzler Lars Klingbeil gegen Kritik aus den eigenen Reihen und ruft seine Partei zur Geschlossenheit auf. „Eine größere Erfolgsbilanz als Lars Klingbeil hat keiner bei Koalitionsverhandlungen gehabt“, sagte Schulz der „Welt am Sonntag“. Klingbeil werde „in einer Art und Weise fertiggemacht, die irrational ist“.

Schulz verwies auf die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen mit der Union, darunter die Investitionen über 500 Milliarden Euro, zusätzliche Mittel für die Rüstung und die Lockerung der Schuldenbremse. „Eigentlich müssten überall im Land Schilder an den Baustellen stehen: Hier baut die Bundesrepublik dank Lars Klingbeil“, sagte der frühere SPD-Kanzlerkandidat.

Scharf kritisierte Schulz Forderungen, Klingbeil solle den Parteivorsitz abgeben und sich auf seine Aufgaben als Finanzminister und Vizekanzler konzentrieren. Welches Problem man damit löse, fragte er – man schaffe noch ein zusätzliches. Es sei einer der großen Fehler der SPD, zu glauben, mit dem Wechsel einer Person habe man die Probleme gelöst.

Mit Blick auf den nächsten SPD-Parteitag forderte Schulz eine Richtungsentscheidung und Unterstützung für die Regierungsmannschaft. Man müsse sich fragen, ob man sich weiter zerlegen oder ob man der Regierungsmannschaft, angeführt von Lars Klingbeil, die Chance geben wolle, erfolgreich zu regieren. Er wünsche sich ein „klares Bekenntnis zu den bisherigen Erfolgen“ und deren Umsetzung in den kommenden zwei Jahren.

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