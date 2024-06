Schwanenfamilie nach Hochwasser obdachlos

Auch viele Tiere kämpfen mit der derzeitigen Hochwasserlage. In Achrain, einem Ortsteil von Murnau in Oberbayern wurde das Nest einer Schwanenfamilie geflutet. Das Schwanenpaar suchte mit seinen Jungen zuerst Schutz auf einem höhergelegenen Radweg, neben einer vielbefahrenen Staatsstraße. Erst nach einiger Zeit fanden sie den Weg zurück in ruhigeres Wasser. Dazu mussten die Tiere aber einen Holzriegel übersteigen. Nicht alle Küken schafften aus eigener Kraft den Weg ins Wasser, zwei blieben zurück hinter dem Holzbrett auf dem Radweg. Eine Passantin verhalf einem der Jungtiere vorsichtig über das Hindernis. Das verbleibende Schwanenkind schaffte es dann doch noch allein, mit einem kräftigen Sprung.