Samstag, Oktober 18, 2025
Foto: Nikolas Schäfers
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Zwischen Siebnach und Oberhöfen im Landkreis Unterallgäu hat sich am Samstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Fahrzeug wurde dabei in zwei Teile gerissen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu dem Unfall, als ein Auto aus einer Einfahrt herausfuhr oder von einer Seitenstraße auf die Hauptstraße einbog und dabei einen vorfahrtsberechtigten Pkw übersah. In der Folge kam es zu einem heftigen Zusammenstoß.

Der Fahrer des BMW, dessen Wagen in zwei Teile gerissen wurde, erlitt dabei schwere Verletzungen. Die beiden Insassen des anderen Autos wurden ebenfalls verletzt, nach ersten Informationen aber nur leicht.

Mehrere Feuerwehren, Rettungsdienste sowie die Polizei waren im Einsatz. Die Straße zwischen Siebnach und Oberhöfen musste während der Bergungs- und Aufräumarbeiten vollständig gesperrt werden.

Die Unfallursache wird derzeit von der Polizei weiter untersucht. Weitere Informationen folgen.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

