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SPD warnt vor Verteilungskämpfen um Wasser

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DTS Nachrichtenagentur
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Die SPD-Bundestagsfraktion erhöht den Druck auf die Union und warnt vor Verteilungskämpfen beim Wasser. Fraktionsvize Esra Limbacher sagte der “Rheinischen Post”, auch die Wasserversorgung wolle man jetzt stärker in den Mittelpunkt rücken. “In manchen Regionen haben wir bereits heute Nutzungskonflikte”, so Limbacher.

Bach (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bislang ungewöhnliche Lösungen müssten daher geprüft werden. Meerwasserentsalzung an den Küsten und der Transport von Wasser in besonders trockene Regionen “mögen heute ungewöhnlich erscheinen”, ergänzte der SPD-Politiker. Angesichts der Entwicklung der kommenden Jahrzehnte sollte man sie trotzdem prüfen. Außerdem gelte es, Wasser stärker zu speichern und die Grundwasserneubildung zu fördern.

Wenn Flüsse im Sommer immer weniger Wasser führten, werde sich zunehmend die Frage stellen, wie viel Wasser Landwirtschaft, Industrie, Trinkwasserversorgung und Natur zur Verfügung stehe. “Die Verteilung von Wasser zwischen weiterhin wasserreichen zu trockenen Regionen wird eine zentrale Aufgabe werden”, sagte Limbacher.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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