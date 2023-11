Stadt Augsburg geht Projektpartnerschaft mit ukrainischer Stadt Perwomajsk ein

Oberbürgermeisterin Eva Weber hat eine Projektpartnerschaftsvereinbarung mit der ukrainischen Stadt Perwomajsk unterzeichnet. „Dies ist ein konkreter Beitrag der Stadt Augsburg für Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den Ländern und Menschen, in der Hoffnung, dass der völkerrechtwidrige Angriffskrieg auf die Ukraine bald ein Ende hat“, so Weber.

Die Unterzeichnung durch Perwomajsks Bürgermeister Oleh Demtschenko erfolgt kommende Woche bei der Deutsch-Ukrainischen kommunalen Partnerschaftskonferenz 2023, die vom 13.-15.11. in Leipzig stattfindet.

Perwomajsk: 67.000 Einwohner zählende Handelsstadt in der Südukraine

Die Stadt Perwomajsk liegt im südukrainischen Oblast Mykolajiw, etwa 260 km südlich von Kiew und ca. 150 km nordwestlich von Mykolajiw. Mit rund 67.000 Einwohner ist Perwomajsk nach der Stadt Mykolajiw die zweitgrößte Stadt im gleichnamigen Oblast. Als Transitstadt zwischen der Zentralukraine und dem Schwarzmeerraum ist Perwomajsk eine traditionelle Handelsstadt, beheimatet aber auch überregional bekannte Maschinenbauunternehmen (z.B. Schiffstechnik, Biogasmotoren), Unternehmen der Leichtindustrie (z.B.Bekleidung und Möbel) sowie Unternehmen der Landwirtschaft. Neben Grund-und weiterführenden Schulen sind auch nationale Hochschulen in Perwomajsk (z.B. Schiffsbau, Medizin) mit einer Zweigstelle präsent.

In der Stadtverwaltung arbeiten derzeit etwa 230 Mitarbeitende. Weitere 1.590 Mitarbeitende sind in kommunalen Unternehmen beschäftigt. Oleh Demtschenko, ehemaliger leitender Beamter des nationalen Innenministeriums, ist seit 2020 gewählter

Bürgermeister Perwomajsks. Erste internationale Partnerschaftserfahrung konnte Perwomajsk in der Städtepartnerschaft mit der bulgarischen Stadt Dobrich sammeln. Aus Augsburg bestehen über den Ukrainischen Verein Augsburg e.V. direkte Kontakte zu Bürgermeister Derntschenko. Vermittelt wurde die Partnerschaftsoption durch den Ukrainischen Verein Augsburg e.V.

Die Verwaltung Perwomajsks steht vor enormen Herausforderungen in der Unterbringung und Versorgung sowie Integration der aus den Kriegsgebieten geflüchteten Menschen. Weiterhin ist die Energieversorgung v.a. in den Wintermonaten kritisch und vom regionalen instabilen Versorgungsnetz stark abhängig. Besonders dringlich ist die lokale Ab- und Trinkwasserversorgung: Die vorhandenen Trinkwasserpumpanlagen der Stadt sind veraltet und anfällig für technische Ausfälle, sodass es fortlaufend zu Unterbrechungen in der

Trinkwasserversorgung der Bevölkerung kommt. Als UNESCO-Wasserstadt kann die Stadt Augsburg ihre Expertise in dem Bereich teilen und Perwomajsk beratend unterstützen.

Auch bedeutet die Projektpartnerschaft die Lieferung fördermittelfinanzierter Hilfsgüter, virtuelle Austausche und Fachdelegationsreisen auf Arbeitsebene, um die Kooperationsbereiche zu konkretisieren, Projektaktivitäten zu konzipieren und fachbezogenes Wissen zu teilen. Mit der Unterzeichnung der Projektpartnerschaftsvereinbarung können zudem Förderprogramme beantragt

werden, um auch investive Maßnahmen zu finanzieren.