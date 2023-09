Tag des Feuersalamanders | Zoo Augsburg macht am Sonntag auf die Bedrohung der heimischen Reptilien aufmerksam

Kennen Sie ihn nicht? Den schwarzen Salamander mit gelben Flecken, der in unseren heimischen Gefilden zuhause ist? Schon als Kinder sind wir ihm als Comic-Figur und Maskottchen eines bekannten Schuhherstellers begegnet. Der Feuersalamander ist aus Mythen und Legenden nicht wegzudenken und spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem seines Lebensraums.

Bundesweit finden in über 30 Institutionen, Vereinen, Zoos und Naturparks Aktionen statt, um auf die Bedrohung des Feuersalamanders durch die Pilzerkrankung Bsal, auch bekannt als „Salamanderfresser“, aufmerksam zu machen. Gleichzeitig wird die wichtige ökologische Funktion dieser Tiere in ihrem Lebensraum betont und ihr notwendiger Schutz thematisiert.

Am Tag des Feuersalamanders gibt es in mehr als 30 Einrichtungen in ganz Deutschland spannende Veranstaltungen. Besucher können sich über Vorträge und Infostände informieren, lebende Salamander bestaunen und Kinder können an Aktivitäten wie Malen, Basteln oder T-Shirt-Gestaltung teilnehmen. Von 11 bis 16 Uhr steht der Feuersalamander im Mittelpunkt, neben unseren eigenen Tieren. Weitere Informationen und das genaue Programm findet ihr auf unserer Website unter www.zoo-augsburg.de/veranstaltungen.