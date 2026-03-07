Trump kündigt
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Trump kündigt „sehr harte“ Angriffe auf Iran an

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump hat eine neue Angriffswelle auf den Iran angekündigt.

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dass der Iran sich mittlerweile bei seinen Nachbarn im Nahen Osten entschuldigt und versprochen habe, nicht mehr auf sie zu schießen, sei „nur aufgrund der unerbittlichen Angriffe der USA und Israels“ erfolgt.

„Es ist das erste Mal seit Jahrtausenden, dass der Iran gegen die umliegenden Länder des Nahen Ostens verloren hat“, schrieb Trump am Samstag auf seiner eigenen Plattform „Truth Social“.

Trump weiter: „Heute wird der Iran sehr hart getroffen! Aufgrund des schlechten Verhaltens des Irans werden ernsthaft die vollständige Zerstörung und der sichere Tod von Gebieten und Gruppen in Betracht gezogen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht als Ziele vorgesehen waren.“

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?

0
Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten...
Polizei & Co

EILMELDUNG | Tödlicher Unfall auf der A8 auf Höhe der Rastanlage Augsburg Ost

0
Am Mittwochabend ist es auf der Bundesautobahn 8 (A8)...
Polizei & Co

Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

0
In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es...
Polizei & Co

E-Scooter von Brücke geworfen – Güterzug überfährt Roller in Augsburg

0
Augsburg – Am frühen Freitagmorgen (6. März) hat ein...
Polizeipräsidium Unterfranken

Frau in Mainaschaff vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot nach Petra Seferovic

0
Die 41-jährige Petra Seferovic aus Mainaschaff wird seit Freitagnachmittag...

Neueste Artikel