Türkei will Beziehungen zu Deutschland vertiefen

Kurz vor der Festveranstaltung zum 65. Jubiläum des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens in Berlin hat die türkische Botschaft in Deutschland für eine Vertiefung der deutsch-türkischen Beziehungen geworben.

“Unsere engen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen wollen wir weiter vertiefen. Dazu gehören unser Ziel, das bilaterale Handelsvolumen zu steigern, und Fortschritte bei der Visaliberalisierung”, teilte die türkische Botschaft der “Rheinischen Post” (Dienstag) auf Anfrage mit. “Das 65. Jubiläum zeigt: Unsere Freundschaft ist zugleich ein gemeinsames Erbe und eine lebendige Partnerschaft, die wir täglich erneuern.”

Das am 30. Oktober 1961 unterzeichnete Anwerbeabkommen zwischen der Türkei und Deutschland habe eine gemeinsame Geschichte begründet, die “weit über die Vermittlung von Arbeitskräften” hinausreiche. “Was für Tausende türkische Staatsangehörige an einem Istanbuler Bahnhof mit einer Reise ins Ungewisse begann, hat das Leben von Millionen Menschen geprägt und in beiden Gesellschaften tiefe Wurzeln geschlagen”, so die Botschaft weiter.

Die erste Generation habe einen “bedeutenden Beitrag” zur wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands geleistet. “Auf diesem Fundament haben die nachfolgenden Generationen aufgebaut. Heute gestalten Menschen türkischer Herkunft Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst, Sport und Bildung mit. Die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs durch Özlem Türeci und Ugur Sahin ist ein herausragendes Beispiel für diese Erfolge, auf die wir stolz sind”, hieß es vonseiten der Botschaft.

Die geleistete Arbeit anzuerkennen und Freundschaft “in guten wie in schwierigen Zeiten” zu bewahren, sei “sehr wichtig” – “wir betrachten die deutsch-türkischen Beziehungen in diesem Geist. Die Würdigung der türkischen Gemeinschaft auf höchster politischer Ebene und die Teilnahme von Bundeskanzler Friedrich Merz an der Jubiläumsveranstaltung am 20. Oktober in Berlin sind für uns deshalb besonders wertvoll”, so die Botschaft weiter.

An diesem Dienstag findet in Berlin die Festveranstaltung zum 65. Jubiläum des Anwerbeabkommens auf Einladung der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Natalie Pawlik, statt. Bei der Feier wird neben Bundeskanzler Merz auch der türkische Botschafter Gökhan Turan eine Festrede halten.

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