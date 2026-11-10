Umfrage: Mehrheit zweifelt an Ukraine-Frieden ohne Gebietsverluste

Laut einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa glauben fast neun von zehn Bundesbürgern nicht, dass eine Friedenslösung für die Ukraine ohne größere Gebietsabtretungen an Russland möglich sein wird. 86 Prozent teilen diese Einschätzung, nur 11 Prozent halten eine Friedenslösung ohne solche Zugeständnisse für möglich, berichtet die Sender RTL und ntv, die für ihr „Trendbarometer“ am 6. und 9. November insgesamt 1.002 Personen Personen befragen ließen.

Das Meinungsbild ist demnach über die politischen Lager hinweg weitgehend einhellig. Jeweils 90 Prozent der SPD- und AfD-Anhänger, 89 Prozent der Unionsanhänger und 86 Prozent der Grünen-Anhänger glauben nicht an eine Friedenslösung ohne größere Gebietsabtretungen. Auch unter den Anhängern der Linken überwiegt diese Einschätzung mit 76 Prozent deutlich.

Zudem wurden 1.001 Personen am 5. und 6. November gefragt, ob sie die Zusage der Bundesregierung, der Ukraine bis zum Ende des Krieges zu helfen, unterstützen. 53 Prozent halten diese Zusage für richtig, 45 Prozent lehnen sie ab.

Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Ost und West. Während im Westen 55 Prozent die Zusage befürworten und 42 Prozent dagegen sind, überwiegt im Osten die Ablehnung. Dort halten 59 Prozent die Zusage für falsch, nur 36 Prozent unterstützen sie.

Unter den Anhängern der Regierungsparteien Union und SPD stehen jeweils 75 Prozent hinter der Zusage. Jeweils 23 Prozent lehnen sie jedoch ab. Am größten ist die Zustimmung unter den Grünen-Anhängern mit 85 Prozent. Auch die Anhänger der Linken befürworten die Zusage mit 70 Prozent deutlich. Ein gegensätzliches Bild zeigt sich bei der AfD. 84 Prozent ihrer Anhänger lehnen die Zusage ab, nur 14 Prozent halten sie für richtig.

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