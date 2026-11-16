Umfrage: Steigende Speicherpreise belasten Unternehmen

Die steigenden Speicherpreise werden für deutsche Unternehmen zunehmend zur Belastung.

In einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom gaben 75 Prozent der Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten an, in den vergangenen zwölf Monaten Preissteigerungen beim Kauf von IT-Ausstattung festgestellt zu haben. 38 Prozent gaben an, von deutlichen, weitere 37 Prozent von eher geringen Preissteigerungen betroffen zu sein. Nur 12 Prozent haben keine höheren Preise bemerkt. Laut Bitkom sind vor allem die stark gestiegenen Preise für Speicherchips, die unter anderem durch den weltweiten KI-Boom und die hohe Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten angetrieben werden, dafür verantwortlich.

Die gestiegenen IT-Kosten haben offenbar auch bereits konkrete Folgen. So nutzen laut Umfrage 69 Prozent der betroffenen Unternehmen ihre Geräte länger als ursprünglich vorgesehen, 54 Prozent geben mehr Geld für Server und Rechenzentrumsleistungen aus und 52 Prozent haben höhere Ausgaben für Computer und andere IT-Geräte. Rund jedes vierte Unternehmen (23 Prozent) musste geplante Projekte bereits aufgrund von steigenden Kosten verschieben.

90 Prozent der befragten Unternehmen gaben in der Umfrage an, sich zu wünschen, dass Deutschland einseitige Abhängigkeiten bei der Halbleiterversorgung beenden würde. Gleichzeitig denken 49 Prozent, dass die Politik zu wenig für eine sichere Versorgung mit Halbleitern tue.

Für die Erhebung befragte Bitkom Research im Zeitraum von der 35. bis zur 39. Kalenderwoche 2026 telefonisch 603 Unternehmen ab 20 Beschäftigten.