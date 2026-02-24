Unbekannte stehlen Toyota Yaris in Nürnberg – Polizei sucht Zeugen für Hinweise

Am frühen Sonntagmorgen (22.02.2026) wurde in Nürnberg ein geparkter Pkw gestohlen. Dank einer Fahrzeug-App konnte die Eigentümerin den Diebstahl schnell feststellen und die Polizei alarmieren.

Autodiebstahl in der Hufelandstraße

Zwischen 03:40 Uhr und 04:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Toyota Yaris, der in der Hufelandstraße abgestellt war. Die Eigentümerin bemerkte den Standortwechsel ihres Autos über eine App-Benachrichtigung und informierte umgehend die Polizei.

Fahrzeug in der Klingenhofstraße gefunden

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West konnte das gestohlene Fahrzeug in der Klingenhofstraße lokalisieren. Der Pkw war mit unzulässigen tschechischen Kennzeichen ausgestattet. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nahm umgehend Spurensicherungsmaßnahmen vor.

Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Die Ermittlungen wurden an das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg übergeben. Zeugen, die im Zeitraum des Diebstahls verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Straßen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

