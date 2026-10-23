Unbekannter beschädigt VW-Windschutzscheibe in Kriegshaber

In der Reeseallee in Augsburg-Kriegshaber ist am Donnerstag die Windschutzscheibe eines grauen VW beschädigt worden.

Der bislang unbekannte Täter beschädigte die Scheibe zwischen 16 und 17 Uhr. Ein 44-jähriger Mann hatte das Auto dort abgestellt.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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