Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer sammeln 2,3 Tonnen Müll

Rund 50 Gruppen beteiligten sich an der Aktion „Pack mer`s! Sauberes Unterallgäu“

Unterallgäu. „Dass sich so viele Gruppen an unserer Müllsammel-Aktion beteiligt haben, hat mich sehr beeindruckt. Ich freue mich schon auf eine Wiederholung im Frühjahr 2024.“

Landrat Alex Eder war begeistert von dem Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion „Pack mer`s! Sauberes Unterallgäu“. Rund 50 Gruppen und Vereine haben während des Aktionszeitraums insgesamt 2,3 Tonnen Müll gesammelt. Die Möglichkeit, die Abfälle kostenfrei an der Umladestation Breitenbrunn sowie an den Wertstoffhöfen in Bad Wörishofen, Mindelheim und Ottobeuren abzugeben, wurde laut der Abfallwirtschaft des Landkreises gut angenommen.

„Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zum Erhalt einer sauberen Landschaft geleistet“, hob der Landrat hervor. Als Dank verloste der Landkreis unter den registrierten Gruppen und Vereinen fünf Mal 100 Euro. Über den Gewinn freuen dürfen sich die Freiwillige Feuerwehr Kardorf, die Bunte ökologische Liste und Gemeinde Buxheim, die Firmgruppe Salgen, die Gruppe „An der Tränke“ aus Oberegg sowie die Sängervereinigung Mindelheim.

Aufgrund der großen Resonanz ist auch für das Frühjahr 2024 wieder eine Sammelaktion geplant. Infos zur Aktion und Fotos finden Sie unter www.unterallgaeu.de/packmers.