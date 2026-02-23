Vierköpfige Familie in Strullendorf tot aufgefunden: Vater erschießt Ehefrau, zwei Kinder und sich selbst

Am Freitagabend ereignete sich in Strullendorf, im Landkreis Bamberg, ein tragisches Ereignis. In einem Wohnhaus entdeckten Polizeibeamte die Leichen einer vierköpfigen Familie. Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Bamberg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Einsatz nach Notruf des Vermieters

Gegen 19 Uhr alarmierte der Vermieter einer Wohnung in Strullendorf die Polizei, da er seine Mieter nicht erreichen konnte und sich Sorgen machte. Daraufhin begab sich eine Streife der Polizei Bamberg-Land zu dem Mehrfamilienhaus im Osten Strullendorfs. Dort öffneten die Beamten die versperrte Wohnung und fanden die 49-jährige Frau, den 52-jährigen Mann sowie die beiden 14 und 6 Jahre alten Kinder tot vor.

Möglicher Tathergang

Laut ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft und Polizei erschoss der 52-jährige deutsche Mann seine Frau, den 14-jährigen Sohn und die sechsjährige Tochter, bevor er sich selbst tötete. Der Mann besaß eine waffenrechtliche Erlaubnis und hatte mehrere Schusswaffen in seinem Besitz. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen an der Tat.

Ermittlungen vor Ort

Neben den Beamten der Kriminalpolizei waren auch ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Bamberg und ein Rechtsmediziner vor Ort, um die Hintergründe der Tat weiter zu ermitteln.