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VZBV kritisiert Aus der Stromsteuersenkung als "Farce"

VZBV kritisiert Aus der Stromsteuersenkung als "Farce"
Verbraucherzentrale-Bundesverband (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert das Ausbleiben der angekündigten Stromsteuersenkung für Haushalte scharf. Das erneute Aus der Stromsteuersenkung sei Verbrauchern nicht mehr zu vermitteln, sagte VZBV-Vorständin Ramona Pop der Funke-Mediengruppe.

“Erst groß angekündigt, dann einkassiert, wieder versprochen und jetzt erneut vom Tisch: Die Entlastung der privaten Haushalte ist eine reine Farce.” Wer wiederholt Zusagen mache und sie anschließend zurücknehme, verspiele Vertrauen, sagte sie. Union und SPD hatten in den Haushaltsverhandlungen in dieser Woche keinen Weg gefunden, die unter anderem vom Kanzler angekündigte Steuersenkung zu finanzieren, und sie deshalb abgesagt.

Insgesamt werden die Haushaltsverhandlungen nach Einschätzung von Pop immer mehr zur Belastungsprobe für Verbraucher, auch weil die Einführung der Zuckersteuer erneut zur Zitterpartie werde. Bei der Zuckersteuer sei entscheidend, dass sie 2028 wirklich komme und nicht abgeschwächt werde, sagte die VZBV-Chefin. Die längere Übergangsfrist gebe Herstellern ausreichend Zeit, ihre Rezepturen anzupassen. Preiserhöhungen für Verbraucher ließen sich damit kaum begründen.

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