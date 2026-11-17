Das Bundeskanzleramt bereitet sich auf ein Großereignis vor: Vertreter aus 35 Ländern werden am Donnerstagnachmittag zum Gipfeltreffen der „Koalition der Willingen“ erwartet, um die nächsten Schritte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen sowie weitere Ukraine-Unterstützung, die längerfristige Friedenssicherung und den Wiederaufbau des Landes zu besprechen.

Unter den Gästen sollen auch die US-Chefunterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner sowie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sein, berichtet das Magazin Politico. Der Gipfel gilt demnach als das „größte internationale Event in der Geschichte des Kanzleramts“. Die Teilnahme des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des britischen Premierministers Andy Burnham war bereits bekannt.

Die Zusammenkunft dürfte auch durch das trilaterale Treffen von US-Präsident Donald Trump, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping geprägt werden, die sich bereits einige Stunden zuvor am Donnerstag am Rande des Asien-Pazifik-Gipfels APEC in der chinesischen Stadt Shenzhen treffen wollen.

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