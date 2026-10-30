Wochenmarkt in Nördlingen zieht auf den Marktplatz um

Ab Mittwoch, 4. November 2026, findet der Nördlinger Wochenmarkt vorübergehend auf dem Marktplatz statt.

Grund für die Verlegung aus der Fußgängerzone sind der Romantische Weihnachtsmarkt sowie die damit verbundenen Auf- und Abbauarbeiten. Letztmals wird der Wochenmarkt am Dienstag, 5. Januar 2027, auf dem Marktplatz abgehalten.

Ab Samstag, 9. Januar 2027, findet der Markt wieder wie gewohnt mittwochs und samstags in der Nördlinger Fußgängerzone statt.

Während der Ausweichzeit ist der Marktplatz mittwochs von 6 bis 15 Uhr teilweise und samstags vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Stadt Nördlingen bittet um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen.