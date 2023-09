Zur Weihnachtszeit wir der Zoo Augsburg zum Christmas Garden

Schon jetzt werden die Tage kürzer, und die Vorfreude auf die magischste Zeit des Jahres kann beginnen. Am 24. November 2023 wird der Christmas Garden Augsburg Premiere feiern und das Publikum erstmals auch in Bayern mit farbenprächtigem Lichtzauber begeistern. Der Vorverkauf für das renommierte Lichtkunst-Event unter freiem Himmel hat begonnen!



Das Erfolgskonzept Christmas Garden, das seit 2016 Millionen Gäste in den schönsten Parks und Gärten in Deutschland und Europa mit stimmungsvollem Lichtertanz verzaubert, ist nun endlich auch in Augsburg zu erleben: Nach Einbruch der Dunkelheit wird der Christmas Garden Augsburg den Zoo ab dem 24. November 2023 mit unzähligen Lichtpunkten in ein schillerndes Glanzmeer verwandeln! Mit einem funkelnden Zusammenspiel von kunstvollen Lichtfiguren, märchenhaften Leuchtszenerien und traumhaften Illuminationen präsentiert sich der Zoo als farbenfroher Wintertraum. Auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg durch die vielfältige Erlebnislandschaft erwartet das Publikum des Christmas Garden Augsburg weihnachtlich glitzernde Lichtopulenz, die Groß und Klein in Staunen versetzt. Es wird das Veranstaltungshighlight in der dunklen Jahreszeit, wenn der Augsburger Zoo das Publikum mit einer audiovisuell einzigartig inszenierten Kulisse willkommen heißt. Das Lichtevent wird von exklusiven Sounddesigns begleitet und mit eigens für den Christmas Garden komponierten Klangwelten perfektioniert.

In Kooperation mit dem Zoologischen Garten Augsburg bringen die beiden DEAG- Unternehmen Christmas Garden Deutschland GmbH und Global Concerts GmbH aus München das außergewöhnliche Erfolgskonzept nun auch nach Augsburg. Selbstverständlich haben der Schutz und die Sicherheit der Tiere oberste Priorität. Das Konzept und die Installationen des Christmas Garden wurden deshalb schon weit im Vorfeld von der Zoo- Direktion und den Tierpfleger:innen geprüft, so dass während der Laufzeit die artgerechte Tierhaltung voll erhalten bleibt.

Das Thema Nachhaltigkeit liegt der Christmas Garden Deutschland GmbH und ihren örtlichen Partnern sehr am Herzen. Informationen zu den Nachhaltigkeitsmaßnahmen der Christmas Garden auf christmas-garden.de/nachhaltigkeit/

Karten sind ab sofort auf christmas-garden.de/augsburg und allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf myticket.de erhältlich.

Vom 24. November 2023 bis zum 07. Januar 2024 wird der Christmas Garden Augsburg unter freiem Himmel fast täglich zum Entdecken und Staunen einladen (der Christmas Garden Augsburg ist an folgenden Tagen geschlossen: 27. & 28. November sowie am 24. & 31. Dezember 2023).

„Nach den Riesenerfolgen der Christmas Garden im In- und Ausland, freuen wir uns sehr, dieses einmalige audiovisuelle Erlebnis in Augsburg präsentieren zu dürfen. Im kommenden Winter wird sich der traditionsreiche Zoo Augsburg in eine märchenhafte Oase verwandeln, in der Familien, Kinder, Freund:innen und Romantiker:innen (vor)weihnachtliche Atmosphäre und besinnliche Stimmung erleben können. Der Christmas Garden ist eine echte Alternative zu dem lauten Trubel auf den herkömmlichen Weihnachtsmärkten“, sagt Andrea Blahetek- Hauzenberger, Geschäftsführerin des örtlichen Veranstalters, Global Concerts GmbH.

“Der Zoologische Garten Augsburg hat ohne Zögern die Entscheidung getroffen, Standort für den Christmas Garden Augsburg zu sein. Das faszinierende Konzept einer kunstvoll beleuchteten Winterlandschaft harmoniert perfekt mit dem natürlichen Ambiente unseres Zoos. Wir sind voller Vorfreude darauf, unseren Besucher:innen die Möglichkeit zu bieten, die zauberhafte Atmosphäre in den Abendstunden zu erleben. Während sie durch den Zoo schlendern, können sie den besonderen Glanz der Weihnachtszeit genießen. Diese einzigartige Verbindung verspricht Momente der Magie und des Staunens.“, verkündet Dr. Barbara Jantschke, Direktorin des Zoologischen Garten Augsburgs.

Hintergrundinformationen:

2016 holte die DEAG Deutsche Entertainment AG das Erfolgsmodell Christmas Garden erstmals nach Deutschland in den Botanischen Garten Berlin. Innerhalb von sechs Jahren entwickelte sich das renommierte Highlight winterlicher Open-Air Lichtkunst zu einer stetig weiterwachsenden Erfolgsmarke. Allein in der letzten Saison besuchten rund 1,9 Millionen Menschen die Christmas Garden, die mittlerweile deutschlandweit und international zu den beliebtesten vorweihnachtlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel gehören. Dafür erhielt die Christmas Garden Deutschland GmbH den LEA Live Entertainment Award 2020/2021 in der Kategorie En Suite Event des Jahres. In der kommenden Saison findet das romantische Winterhighlight an insgesamt mindestens 21 Standorten in Deutschland und Europa statt: Der Christmas Garden wird in Deutschland im Botanischen Garten Berlin, im Tierpark Berlin (Weihnachten im Tierpark), in Schloss & Park Pillnitz in Dresden, im Zoologisch-Botanischen Garten Wilhelma in Stuttgart, im Loki-Schmidt-Garten in Hamburg, im Zoo Augsburg, im agra-Park Markkleeberg bei Leipzig, im Zoologischen Stadtgarten in Karlsruhe, im Erlebnis- Zoo Hannover, auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz, auf der Insel Mainau und international in Kenwood House in London, in Windsor Great Park bei London, in Wollaton Hall in Nottingham, im Wrest Park in Bedfordshire, im Eltham Palace in London, im Walmer Castle in Kent, im Recinto Modernista Sant Pau in Barcelona, in Parc de St. Cloud in Paris, im Orto Botanico di Roma in Rom und im Schloss Grafenegg bei Wien zu bewundern sein.